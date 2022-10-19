Почти 76,5 тыс москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве почти 76,5 тысячи человек завершили переезд в новые квартиры по программе реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Реализация социально значимой программы, направленной на улучшение жилищных условий москвичей, продолжается в городе запланированными темпами. На данный момент переселение организовано для 94 тысяч участников программы реновации из 559 старых домов, из которых 76,4 тысячи москвичей уже переехали в новые комфортные квартиры", – сказал он.

По словам Бочкарева, к настоящему моменту в Москве уже ввели в эксплуатацию 211 новостроек, общая площадь которых составляет 2,7 миллиона квадратных метров. Более 90% из них переданы под заселение.

Вице-мэр добавил, что новые дома соответствуют современным стандартам, а реновационные кварталы обеспечивают всей необходимой социальной инфраструктурой.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, в свою очередь, отметила, что программа реновации открывает дополнительные возможности для комплексного и полицентричного развития Москвы. По ее мнению, одной из наиболее важных задач является развитие территорий, на которых размещались демонтированные старые дома.

"Люди резонно считают комфортным и удобным для жизни такой город и такой район, в котором все ключевые сервисы находятся в радиусе пешей доступности. Поэтому, если здесь появятся общественно-деловые, досуговые, рекреационные и культурные активности, это будет положительно влиять и на стоимость недвижимости, и на привлечение бизнеса, и на сам характер территории", – заявила Михайленко.

Ранее глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что порядка 240 человек переедут в новый дом по программе реновации в столичном районе Коньково. Он уточнил, что новостройка на 156 квартир возведена по индивидуальному проекту.

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