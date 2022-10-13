Более 4 тыс семей переехали в новые дома по программе реновации в ЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более четырех тысяч семей получили квартиры в 26 новостройках, построенных в рамках программы реновации жилищного фонда на западе Москвы, заявил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Всего на западе столицы новоселье отпраздновали свыше четырех тысяч семей. Они заключили договоры с Департаментом городского имущества о получении равнозначных квартир. Еще около 450 семей сейчас оформляют необходимые документы либо осматривают предложенное жилье", – сказал он.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в настоящее время активно идет расселение жителей районов Проспект Вернадского, Ново-Переделкино, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, Можайский, Солнцево, Филевский Парк и Кунцево.

"За все время действия программы реновации на западе столицы под заселение передано 26 новостроек в восьми районах округа. В них переехали или переезжают москвичи из 89 старых домов", – уточнил он.

Левкин добавил, что в новостройки переехали уже 85% процентов семей – участников программы реновации. По его словам, большинство этих граждан воспользовались при переезде бесплатными услугами грузчиков и автомобилем для перевозки вещей.

"Всего на западе столицы в программу реновации вошло 559 старых жилых домов. Новые квартиры в округе получат 37,5 тысячи семей", – отмечается в материале.

Ранее Сергей Левкин в начале октября рассказал, что с начала 2022 года в Москве построили 34 здания по программе реновации, обеспечив около 400 тысяч квадратных метров жилья.

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