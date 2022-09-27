Дом по программе реновации построят в Люблине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жилой дом с подземным паркингом построят по программе реновации на улице Верхние Поля в столичном районе Люблино, заявила глава Москомэкспертизы Анна Яковлева. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Она пояснила, что новое восьмисекционное здание переменной этажности расположится по адресу улица Верхние Поля, дом 19.
"Дом рассчитан на 348 квартир, в каждой из которых будет лоджия. 88 квартир будут однокомнатными, 197 – двухкомнатными и 63 – трехкомнатными. Часть из них приспособят для комфортной жизни маломобильных граждан", – сказала Яковлева.
По ее словам, фасады здания будут облицованы кирпичом и оснащены системой с вентилируемым зазором, а подъезды оборудуют специальными помещениями для консьержей.
"Прилегающую территорию благоустроят: сделают парковочные места, проезды и проложат пешеходные дорожки, оборудуют детские и спортивные площадки, места для отдыха", – говорится в сообщении.
Отмечается, что во дворе дома разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.
Ранее сообщалось, что свыше 90 тысяч человек начали переселение по программе реновации в Москве. Отмечалось, что сегодня в Москве проектируют 239 домов общей площадью 4,7 миллиона "квадратов". Также специалисты одновременно возводят 170 объектов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров.
Программу реновации в Москве утвердил Сергей Собянин 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение 5 175 домов.
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