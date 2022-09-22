Дом с подземной парковкой построят по программе реновации на проспекте Вернадского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом с подземным паркингом возведут по программе реновации на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Новостройка появится на земельном участке 75 (владение 75/3). Дом будет состоять из четырех корпусов от трех до 11 этажей и иметь 364 квартиры. На первых этажах здания расположатся нежилые объекты социальной инфраструктуры.

Квартиры будут сданы с полной внутренней отделкой, установленными сантехникой, осветительными приборами, выключателями и кухонной плитой.

Возле дома для жителей сделают игровые площадки, зоны для отдыха и занятий физической активностью. Около новостройки также сделают проезды и тротуары, территорию дополнительно озеленят и установят на ней малые архитектурные формы.

Ранее стало известно, что 25 тысяч жителей ЮАО получат новое жилье по программе реновации. Уже удалось переехать в новостройки порядка 5,8 тысячам человек, которые ранее жили в 46 старых зданиях.

Больше всего новых площадок для заселения расположились в районе Царицыно, их там 16. Далее идут районы Даниловский и Нагатинский Затон, где находится по 8 площадок. Потом расположились Бирюлево Западное, Нагорный, Нагатино-Садовники, Донской, Бирюлево Восточное, Москворечье-Сабурово и Чертаново Южное.

Программу реновации жилищного фонда в Москве утвердили в августе 2017 года. В рамках программы планируется расселение 5 175 домов.

