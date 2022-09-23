Более 5 тыс километров инженерных сетей проложат в Москве по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 5 тысяч километров инженерных сетей отремонтируют и проложат в столице по программе реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики города Сергея Левкина.

По его словам, работы выполнят в рамках 89 комплексных схем инженерного обеспечения, при этом 87 из них уже были утверждены.

Левкин также отметил, что в городе проведут и другие работы по улучшению инженерных коммуникаций. Специалисты планируют обновить систему ливневой канализации, соорудить новые опоры освещения и подвести к ним электричество.

Ранее сообщалось, что свыше 90 тысяч человек начали переселение по программе реновации в Москве. Отмечалось, что сегодня в Москве проектируют 239 домов общей площадью 4,7 миллиона "квадратов". Также специалисты одновременно возводят 170 объектов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров.

Программу реновации в Москве утвердил Сергей Собянин 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение 5 175 домов.

