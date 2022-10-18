240 человек переедут в новостройку по программе реновации на юго-западе Москвы

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Порядка 240 человек переедут в новый дом по программе реновации в столичном районе Коньково. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Новостройка возведена по индивидуальному проекту. В ней 156 квартир. <...> На первом этаже предусмотрены нежилые помещения для размещения в том числе коммерческих объектов социально-бытового назначения", – уточнил он.

Большинство квартир в доме (114) – однокомнатные. Еще 36 – трехкомнатные, и шесть – двухкомнатные.

Дом возведен по адресу улица Введенского, дом 13В. Сейчас идет подготовка к его заселению. Для будущих жильцов работает сервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации", который поможет в том числе с записью на осмотр квартиры, оформлением документов и перевозкой вещей.

Ранее стало известно, что более четырех тысяч семей получили квартиры в 26 новостройках с начала реализации программы реновации на западе Москвы. Еще около 450 семей сейчас оформляют документы на переезд.

Наиболее активно сейчас идет расселение жителей районов Проспект Вернадского, Ново-Переделкино, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское.



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