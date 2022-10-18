Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дом по программе реновации построят на Большой Черемушкинской улице в столичном районе Котловка. Проект здания согласовали специалисты Москомэкспертизы, рассказала председатель ведомства Анна Яковлева.

"Для участников программы реновации построят четырехсекционный многоэтажный жилой дом с одноуровневой подземной автостоянкой. В здании запроектировано 452 квартиры. В частности, для комфортного проживания маломобильных граждан будет приспособлено шесть квартир", – приводятся слова Яковлевой на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что во всех квартирах сделают современный ремонт, соответствующий программе реновации. На первом этаже дома разместят нежилые помещения общественного назначения.

Яковлева подчеркнула, что на придомовой территории появятся проезды, пешеходные зоны и тротуары. Во дворе оборудуют площадки для детей и занятий спортом. На территории возле дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев текущего года в Москве в рамках программы реновации расселили 126 старых жилых домов. Наибольшее количество – 22 расселенных дома – относятся к Восточному административному округу.

Глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что всего с начала реализации программы в столице расселили 273 дома. Он пояснил, что ускорение темпов расселения и демонтажа старых жилых домов позволяет освобождать территории под возведение современных многоэтажек.



"Это наш город": 5 тыс семей переехали по программе реновации в 3-м квартале 2022 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!