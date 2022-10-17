В Москве на месте демонтированных по реновации домов возведут 40 новостроек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На месте старых домов, демонтированных в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы, появятся 40 современных новостроек, рассказал глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, в настоящее время работы ведутся в девяти округах, причем наибольшее количество новых домов строится на западе столицы. Левкин уточнил, что в районах Фили-Давыдково, Проспект Вернадского и Можайском идет строительство девяти современных многоэтажек.

"На втором месте находится ВАО: здесь возводят семь новостроек. Еще шесть домов появится на северо-востоке столицы, пять – на севере, по четыре – на юго-востоке и юго-западе. Три новых здания построят на юге и по одному – на северо-западе и в Зеленограде", – заявил он.

Левкин отметил, что в новые дома смогут переехать свыше 20 тысяч горожан.

Ранее глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что более четырех тысяч семей получили квартиры в 26 новостройках, построенных в рамках программы реновации жилищного фонда на западе Москвы. По его словам, еще около 450 семей оформляют необходимые документы либо осматривают предложенное жилье.

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