В Москве расселили 126 домов по программе реновации в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За 10 месяцев текущего года в Москве в рамках программы реновации расселили 126 старых жилых домов, заявил глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, наибольшее количество – 22 расселенных дома – относятся к Восточному административному округу.

"Последними были расселены дома на Бескудниковском бульваре (дом 48, корпус 6) на севере столицы и в Боровском проезде (дом 3) на западе", – сказал Левкин.

Он отметил, что всего с начала реализации программы в столице расселили 273 дома. Левкин пояснил, что ускорение темпов расселения и демонтажа старых жилых домов позволяет освобождать территории под возведение современных многоэтажек.

Ранее глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что более четырех тысяч семей получили квартиры в 26 новостройках, построенных в рамках программы реновации жилищного фонда на западе Москвы. По его словам, еще около 450 семей оформляют необходимые документы либо осматривают предложенное жилье.

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