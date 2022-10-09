Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Лосиноостровском районе в 2023 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в настоящее время на объекте ведут отделочные и фасадные работы, монтируют внутренние инженерные сети.

Трехсекционное здание переменной этажности находится на улице Тайнинской. Под территорией двора оборудуют подземную одноуровневую стоянку. Фасады выполнят из навесных стеновых панелей, облицованных кирпичом. Входные группы оформят витражным остеклением.

В доме будет 85 однокомнатных, 121 двухкомнатная, 45 трехкомнатных и шесть четырехкомнатных квартир. Пять помещений предназначены для маломобильных граждан.

На первом этаже здания будут расположены объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения. Кроме того, там откроют магазины, кафе, салоны красоты, детские секции и кружки. В вестибюле появятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

На территории перед домом установят детскую площадку, тренажеры, турники и брусья.

Ранее сообщалось, что около 400 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2022 года. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что с начала года построили 34 здания. В перспективе туда переедут около 10 тысяч человек.



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