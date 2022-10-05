Дом по программе реновации построят на улице Демьяна Бедного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дом по программе реновации появится на улице Демьяна Бедного в столичном районе Хорошево-Мневники. Новостройка будет рассчитана на 246 квартир, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы Москомэкспертизы Анны Яковлевой, дом будет состоят из двух секций. В нем расположатся 171 однокомнатная, 26 двухкомнатных и 49 трехкомнатных квартир. На первых этажах сделают помещения под объекты социальной инфраструктуры.

В квартирах выполнят полную отделку, согласно стандартам программы реновации. На кухнях установят мойки и плиты, санузлы оборудуют сантехникой. Сам дом оснастят лифтами.

Запланированы и благоустройственные работы рядом с домом. Там сделают проезды, пешеходные дорожки, поставят лавочки и урны. Также там появятся площадки для детей, зоны отдыха и места для занятий физической активностью. Во дворе высадят деревья, кустарники и разобьют газоны и цветники.

Ранее сообщалось, что с момента запуска программы реновации в столице построили и ввели в эксплуатацию 206 домов. В новые квартиры уже переехали или переезжают почти 90,5 тысячи москвичей.

При этом, по словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в настоящее время проектируется и строится еще более 400 домов.



"Это наш город": 50 домов расселили по программе реновации с июля по сентябрь 2022 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!