Бочкарев: более 200 домов построено по программе реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С момента запуска программы реновации в столице построили и ввели в эксплуатацию 206 домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, цифровизация проектных и строительных работ позволяет существенно ускорить реализацию программы. В новые дома уже переехали и переезжают почти 90,5 тысячи москвичей. При этом в настоящее время проектируется и строится еще более 400 домов почти на 7,5 миллиона квадратных метров.

"Для начала проводится оцифровка основных процессов проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на основе единой облачной платформы Exon, что позволяет автоматизировать и управлять строительными процессами. Таким образом, для всех участников строительства – заказчиков, подрядчиков и субподрядчиков – в одном сервисе и едином интерфейсе доступны вся документация, фото и видеоматериалы, а также финансовые показатели", – сказал Бочкарев.

Он отметил, что это решение позволяет структурировать хранение документации, сокращает сроки согласования документации, дает возможность контролировать выполнение работ.

Генеральный директор ГК "Аметист Групп" Марат Хафизов завил, что применение отечественного программного обеспечения на всех этапах жизненного цикла объекта и на всех этапах реализации строительных проектов – важный шаг в части импортозамещения технологий.

По его словам, строительство жилья по программе реновации – масштабный проект, в котором происходит комплексное внедрение цифровых решений, позволяющее автоматизировать и управлять всеми строительными процессами.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что свыше 90 тысяч человек начали переезжать по программе реновации в Москве. Специалист добавил, что в столице проектируют 239 новых жилых домов.



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