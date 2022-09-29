Бочкарев: более 200 домов построено по программе реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
С момента запуска программы реновации в столице построили и ввели в эксплуатацию 206 домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, цифровизация проектных и строительных работ позволяет существенно ускорить реализацию программы. В новые дома уже переехали и переезжают почти 90,5 тысячи москвичей. При этом в настоящее время проектируется и строится еще более 400 домов почти на 7,5 миллиона квадратных метров.
"Для начала проводится оцифровка основных процессов проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на основе единой облачной платформы Exon, что позволяет автоматизировать и управлять строительными процессами. Таким образом, для всех участников строительства – заказчиков, подрядчиков и субподрядчиков – в одном сервисе и едином интерфейсе доступны вся документация, фото и видеоматериалы, а также финансовые показатели", – сказал Бочкарев.
Он отметил, что это решение позволяет структурировать хранение документации, сокращает сроки согласования документации, дает возможность контролировать выполнение работ.
Генеральный директор ГК "Аметист Групп" Марат Хафизов завил, что применение отечественного программного обеспечения на всех этапах жизненного цикла объекта и на всех этапах реализации строительных проектов – важный шаг в части импортозамещения технологий.
По его словам, строительство жилья по программе реновации – масштабный проект, в котором происходит комплексное внедрение цифровых решений, позволяющее автоматизировать и управлять всеми строительными процессами.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что свыше 90 тысяч человек начали переезжать по программе реновации в Москве. Специалист добавил, что в столице проектируют 239 новых жилых домов.
"Это наш город": три дома по программе реновации готовят к заселению на востоке Москвы
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: