Дома по программе реновации для 15 тысяч человек построят в СЗАО Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Северо-Западном административном округе Москвы появится около полумиллиона квадратных метров жилья по реновации для 15 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что на северо-западе города проектируют 16 домов общей площадью свыше 341 тысячи квадратных метров. При этом еще семь домов площадью 155 тысяч квадратных метров находятся в процессе строительства.
Уточняется, что наибольшее количество домов по программе реновации появится в Хорошёво-Мнёвниках и Северном Тушине.
По словам Левкина, на северо-западе Москвы под заселение уже передали 12 новостроек. Новые квартиры получили около 5,5 тысячи жителей. В процессе переезда же находятся около 700 человек.
Ранее сообщалось, что с июля по сентябрь этого года в Москве по программе реновации расселили 50 домов. Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что с каждым годом программа реализуется все быстрее. По его словам, за этот же период в прошлом году удалось расселить только 11 домов.
Свыше 200 домов построили и ввели в эксплуатацию по программе реновации в Москве
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