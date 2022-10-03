В Москве расселили 50 домов по программе реновации с июля по сентябрь 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С июля по сентябрь этого года в Москве по программе реновации расселили 50 домов. Об этом рассказали в столичном департаменте городского имущества.

Глава ведомства Максим Гаман отметил, что с каждым годом программа реализуется все быстрее. По его словам, за этот же период в прошлом году удалось расселить только 11 домов.

"По программе реновации в третьем квартале 2022 года отселено 50 старых домов. Больше всего их расположено на востоке Москвы – девять, в ТиНАО и ЮВАО – по восемь, на севере – семь, на юго-западе столицы в новые квартиры переехали жители шести домов", – уточнил он.

Благодаря программе жители столицы получают квартиры в новых домах, в которых уже предусмотрена отделка, есть сантехника и необходимое оборудование.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что свыше 90 тысяч человек начали переезжать по программе реновации в Москве. Специалист добавил, что в столице проектируют 239 новых жилых домов общей площадью 4,7 миллиона квадратных метров. Также специалисты одновременно возводят 170 объектов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров.

По словам Бочкарева, с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 29 домов, еще 39 передано под заселение.

Программу реновации в Москве утвердил Сергей Собянин 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение 5 175 домов.



Свыше 200 домов построили и ввели в эксплуатацию по программе реновации в Москве

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