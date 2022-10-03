Около 140 семей переедут в октябре в дома по программе реновации в районе Косино-Ухтомский

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В октябре орядка 140 семей переедут в две новостройки в рамках программы реновации в районе Косино-Ухтомский, сообщили в департаменте градостроительной политики столицы.

"В районе Косино-Ухтомский на востоке столицы начинается заселение двух новостроек, возведенных по программе реновации по адресам: улица Каскадная, дом 20А, корпус 1 и 2. В течение октября к переезду приступят порядка 140 семей, которые сейчас проживают в домах 1, 3, 5, 5А и 7 на улице Камова. Для удобства жителей переселение будет осуществляться поэтапно", – приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Сергея Левкина.

Уточняется, что Центр информирования по переселению будет функционировать на первом этаже второго корпуса, там жители расселяемых домов смогут получить консультации от специалистов и начать оформление необходимых документов для переезда.

По словам Левкина, в Косино-Ухтомском начато расселение 9 старых домов в новостройки на улицах Оренбургская и Черное Озеро. Три из них уже расселены полностью, еще 5 снесены.

Всего в районе в рамках программы планируется расселить 55 старых жилых домов, большая часть из них будет демонтирована, при этом шесть в силу исторической и архитектурно-художественной ценности – сохранены. В общей сложности в новое жилье переедут порядка 6,1 тысячи жителей района.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что свыше 90 тысяч человек начали переезжать по программе реновации в Москве. Специалист добавил, что в столице проектируют 239 новых жилых домов.



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