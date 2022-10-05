Почти 5 тыс семей переехали по программе реновации в Москве в 3-м квартале 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В период с июля по сентябрь текущего года почти пять тысяч семей получили новые квартиры по программе реновации в Москве. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"В третьем квартале 2022 года новоселье по программе реновации отметили более 4,7 тысячи столичных семей. Все они заключили соответствующие договоры на равнозначные квартиры с департаментом городского имущества", – сказал он.

Лидирует по количеству заключенных договоров ЮВАО: там новое жилье получили 1 070 семей. Затем следует ЮАО – 878 договоров, а также ВАО – 49 договоров.

Отмечается, что горожане, переезжающие в рамках программы реновации, по вопросам оформления всех необходимых документов могут обратиться в Центры информирования по переселению. Они расположены на первых этажах новостроек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с момента запуска программы реновации в столице построили и ввели в эксплуатацию 206 домов. В новые квартиры уже переехали или переезжают почти 90,5 тысячи москвичей.

При этом в настоящее время проектируется и строится еще более 400 домов.



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