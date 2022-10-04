В Москве ввели в эксплуатацию 69 новых социальных объектов с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице с начала 2022 года ввели в эксплуатацию 69 новых социальных объектов общей площадью более чем на 480 тысяч квадратных метров.

Заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что градостроительный комплекс делает все для улучшения качества жизни москвичей. Он сообщил, что в числе построенных объектов:

24 детских сада на 4 810 мест;

15 школьных зданий;

10 объектов здравоохранения;

15 спортивных объектов;

5 объектов культуры.

Бочкарев добавил, что почти 60% объектов были возведены за счет внебюджетных средств.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин обратил внимание на то, что в число этих социальных объектов входит детский сад на 350 мест в районе Люблино на Люблинской улице, доме № 78А. В дошкольном учреждении есть:

группы для детей всех возрастов;

музыкальный и физкультурный залы;

помещения для развивающих занятий;

кабинеты логопеда и психолога.

Еще один реализованный проект – это детсад на 200 мест на улице Логинова, доме № 8. Здесь обустроили большой озелененный двор и прогулочные дорожки.

"Также в Хорошёво-Мнёвниках на улице Народного Ополчения, доме № 3, корпусе 2, построена школа начального общего образования на 400 мест", – рассказал Левкин.

Для обучающихся здесь сделали:

кабинет робототехники;

гончарную мастерскую;

залы единоборств, 3D, физкультуры и танцевальных занятий.

Ранее председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что в Войковском районе столицы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию здания детской поликлиники на 320 посещений в смену. По его словам, поликлиника расположена по адресу Головинское шоссе, дом 6А.

Медучреждение построили за счет городского бюджета на месте снесенного ветхого здания детсада. В новое строение общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров сможет переехать филиал детской поликлиники № 133, который ранее размещался на первом этаже жилого дома.

Лечебное учреждение спроектировано согласно новому московскому стандарту поликлиник, и теперь жители района смогут пройти современную диагностику и получить консультации профильных специалистов в шаговой доступности от дома, отметил Войстратенко.



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