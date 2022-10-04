Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

11:12

Реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Бирюсинка" завершили на юге Москвы

город

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Здание бывшего кинотеатра "Бирюсинка" реконструировали на юге Москвы. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что речь идет об объекте на Булатниковской улице, доме № 9а.

"По результатам итоговой проверки комитет выдал застройщику заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Это означает, что строительство здания полностью завершено и его можно готовить к вводу в эксплуатацию", – рассказал он.

Скоро здесь появится спортивно-развлекательный центр, а также предприятия торговли и общественного питания. Проект реконструкции объекта полностью реализован:

  • устаревшее трехэтажное здание было частично разобрано и расширено;
  • все коммуникации и перекрытия полностью обновлены;
  • достроен четвертый этаж;
  • создан подземный уровень, где сможет разместиться супермаркет;
  • общая площадь обновленного объекта составила почти 7 тысяч квадратным метров;
  • витражный фасад украсили вывеской с историческим названием "Бирюсинка", выполненной по 3D-модели советской вывески.

Отмечается, что в здании предусмотрены все условия для людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе лифты.

Ранее Войстратенко рассказал, что у станции метро "Митино" на северо-западе Москвы построили новый многофункциональный центр. Трехэтажное здание, в котором также могут расположиться спортивные и торговые объекты, возвели по адресу Дубравная улица, владение 33.

Витражный фасад центра, площадь которого составляет 5,8 тысячи квадратных метров, оформлен асимметричными плиточными вставками.

На северо-востоке началась реконструкция Алтуфьевского пруда

Читайте также

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать