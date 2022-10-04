Реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Бирюсинка" завершили на юге Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Здание бывшего кинотеатра "Бирюсинка" реконструировали на юге Москвы. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что речь идет об объекте на Булатниковской улице, доме № 9а.

"По результатам итоговой проверки комитет выдал застройщику заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Это означает, что строительство здания полностью завершено и его можно готовить к вводу в эксплуатацию", – рассказал он.

Скоро здесь появится спортивно-развлекательный центр, а также предприятия торговли и общественного питания. Проект реконструкции объекта полностью реализован:

устаревшее трехэтажное здание было частично разобрано и расширено;

все коммуникации и перекрытия полностью обновлены;

достроен четвертый этаж;

создан подземный уровень, где сможет разместиться супермаркет;

общая площадь обновленного объекта составила почти 7 тысяч квадратным метров;

витражный фасад украсили вывеской с историческим названием "Бирюсинка", выполненной по 3D-модели советской вывески.

Отмечается, что в здании предусмотрены все условия для людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе лифты.

Ранее Войстратенко рассказал, что у станции метро "Митино" на северо-западе Москвы построили новый многофункциональный центр. Трехэтажное здание, в котором также могут расположиться спортивные и торговые объекты, возвели по адресу Дубравная улица, владение 33.

Витражный фасад центра, площадь которого составляет 5,8 тысячи квадратных метров, оформлен асимметричными плиточными вставками.



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