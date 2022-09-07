Многофункциональный комплекс с детским садом построят на Варшавском шоссе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном районе Чертаново Южное построят многофункциональный комплекс с дошкольным учреждением, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Так, на Варшавском шоссе, в шаговой доступности от станции метро "Аннино" будет построен многофункциональный комплекс, в составе которого девелопер введет детский сад на 50 мест. Проект уже согласован, строительство должно начаться в ближайшее время", – отметил Бочкарев.

В свою очередь, председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что основное здание будет состоять из шести жилых секций на разных этажах, в которых запроектировано 639 квартир.

"На первом этаже будут предусмотрены нежилые помещения и запроектирован встроенный детский сад. Отдельный комплекс на 746 апартаментов, также переменной этажности, включит в себя четыре блока, между двумя из которых появится сквозная арка", – пояснила Яковлева.

Как рассказала гендиректор компании-застройщика "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова, на прилегающей территории обустроят проезды, пешеходные зоны, тротуары, игровые площадки, зоны для отдыха и занятий спортом. Также для жителей комплекса "Варшавские ворота" будут доступны подземная и наземная парковки.

"Благоустройство включает и обширный комплекс работ по озеленению: будут высажены деревья, кустарники, разбиты газоны, установлены различные малые архитектурные формы и сформирована система освещения территории", – добавила Тихонова.

Ранее председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что у станции метро "Митино" на северо-западе Москвы построили новый многофункциональный центр.

Трехэтажное здание, в котором также могут расположиться спортивные и торговые объекты, возвели по адресу Дубравная улица, владение 33. Витражный фасад центра, площадь которого составляет 5,8 тысячи квадратных метров, оформлен асимметричными плиточными вставками.

