С начала реализации программы реновации под заселение передали 185 домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала реализации программы реновации под заселение передали уже 185 новостроек, построенных во всех округах столицы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на сегодняшний день в Москве расселили около 88 тысяч жителей. В новые квартиры уже переехали около 60,4 тысячи москвичей. Еще порядка 27,6 тысячи участников программы реновации сейчас находятся в процессе переезда.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что больше всего новостроек по программе реновации заселяется в Северо-Восточном и Юго-Восточном административном округах – по 28 домов. На западе столицы заселяется 24 дома, на севере и юго-западе – по 23 новостройки.

Левкин добавил, что при строительстве домов по программе реновации применяются новейшие технологии для обеспечения максимальной энергоэффективности зданий. В квартирах устанавливают современную систему отопления, которая позволяет жителям самостоятельно регулировать объем подачи и вести индивидуальный учет тепла для каждой квартиры. Кроме того, для повышения энергоэффективности при строительстве используются современные материалы и двухкамерные стеклопакеты.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации на 129 квартир построили в районе Зюзино на юго-западе столицы. В двухсекционном доме, расположенном на Черноморском бульваре, предусмотрено 57 однокомнатных, 32 двухкомнатные и 40 трехкомнатных квартир с готовой отделкой. Во дворе дома проведено благоустройство.

