Дом с подземной парковкой построили по программе реновации в Зюзине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дом по программе реновации на 129 квартир построили в районе Зюзино на юго-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор по итогам проверки выдал заключение о соответствии проектной документации жилого дома с подземной автостоянкой. <...> "Московский фонд реновации" может готовить документы для ввода здания в эксплуатацию", – сказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.

В двухсекционном доме, расположенном на Черноморском бульваре, предусмотрено 57 однокомнатных, 32 двухкомнатные и 40 трехкомнатных квартир с готовой отделкой. Само здание оборудовано системой охраны с видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. Первый этаж является нежилым.

Во дворе дома проведено благоустройство. Разбиты газоны и цветники, высажены деревья и кустарники. Также оборудованы детская и спортивная площадки.

Ранее сообщалось, что с начала года в рамках программы реновации в Москве стартовало расселение 95 старых домов. Их жители получат современные квартиры в 34 новостройках.

