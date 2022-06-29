В Москве начали расселение 95 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В 2022 году в Москве началось расселение 95 старых домов в рамках программы реновации, их жители получат современные квартиры в 34 новостройках, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Планируется, что к концу месяца количество домов, переданных под расселение в этом году, увеличится до 100 – жители еще пяти старых домов начнут переезжать в равнозначные квартиры", – сказал он, отметив, что расселение осуществляется во всех административных округах столицы.
По словам Левкина, всего к настоящему моменту в Москве под заселение были переданы 183 новостройки.
Ранее сообщалось, что 35 жилых домов строят и проектируют по программе реновации в Юго-Западном округе столицы. В 2022 году закончить должны 12 зданий. Уже в новые квартиры переехали жители 24 домов округа, расселение идет еще в 29 домах. Под заселение переданы 23 новостройки.
С начала 2022 года под заселение по программе реновации в Москве передали 33 дома для 17 тысяч жителей. На первых этажах новостроек создали свыше 200 предприятий малого бизнеса, среди них – аптеки, заведения общепита, магазины и салоны красоты.
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