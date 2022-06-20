35 жилых домов строят и проектируют по программе реновации на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Департамент строительства Москвы объявил, что на юго-западе столицы строят и проектируют 35 жилых домов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"Сегодня на территории Юго-Западного административного округа для переселения по программе реновации строят и проектируют 35 жилых домов. В стадии строительства находятся 17 домов, в проектировании – еще 18 новостроек", – заявил глава Депстроя Рафик Загрутдинов.
Руководитель ведомства добавил, что в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 12 зданий. Сейчас в новые квартиры переехали жители 24 домов округа, переселение идет еще в 29 домах. Под заселение переданы 23 новостройки.
Первые этажи новых домов будут нежилыми. Их используют для предприятий товаров и услуг, а также вестибюлей, технических помещений и комнат для дежурных. Готовая улучшенная отделка в квартирах будет соответствовать стандартам реновации в Москве.
В общей сложности в ЮЗАО новые квартиры получат жители 520 старых домов. Для реализации программы реновации в округе подобраны 50 стартовых площадок.
Ранее в июне стало известно, что уже более 15 тысяч москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации с начала 2022 года. Под заселение были переданы 182 новостройки.
Цифровизация в строительной отрасли Москвы произойдет до конца 2022 года – Загрутдинов
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