Фасады дома по программе реновации в Хорошёво-Мнёвниках облицуют кирпичом двух оттенков

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектура

В Хорошёво-Мнёвниках согласовали проект дома по программе реновации, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Жилой дом возведут по адресу улица Генерала Глаголева, владение 9, корпус 1. Общая площадь комплекса составит порядка 31,6 тысячи квадратных метров.

Здание будет иметь Г-образную форму. За счет этого появится уютный благоустроенный двор. Фасады дома оформят кирпичом двух цветов – светло-серым и коричневым. Эти оттенки создадут мягкий контраст.

На первых этажах организуют общественные помещения, предназначенные для сдачи в аренду, а также центр информирования населения. На прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, а также места для отдыха.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей. На площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья.

С начала 2022 года под заселение по программе реновации в Москве передали 33 дома для 17 тысяч жителей. На первых этажах новостроек создали свыше 200 предприятий малого бизнеса, среди них – аптеки, заведения общепита, магазины и салоны красоты.

