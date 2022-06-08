Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

На дополнительных стартовых площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья. Таким образом, будет расселено 36 старых домов с 2 607 квартирами.

Новые площадки расположены в столичных районах:



Басманный (Бакунинская улица, владение 77, строение 3, улица Госпитальный Вал, владение 3);

Таганский (Нижегородская улица, владения 18, 20, 24 и 26);

Преображенское (Суворовская улица, владение 2/1, корпуса 3 и 4);

Капотня (1-й квартал Капотни, владение 4);

Лефортово (2-я улица Синичкина, владения 9, 15 и 17, Авиамоторная улица, владения 21, 23 и 27, Шепелюгинская улица, владение 14);

Южнопортовый (5-я Кожуховская улица, владение 33);

Нагатинский Затон (Судостроительная улица, владение 7, корпус 1);

Щукино (Улица Берзарина, владение 6, корпус 1, улица Маршала Малиновского, владения 1 и 3).

Ранее сообщалось, что несколько домов построят по программе реновации в Косино-Ухтомском. Здания появятся по адресу улица Черное Озеро, земельный участок 7. Помимо однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир, специалисты оборудуют подземную стоянку для автомобилей.

С начала текущего года под заселение по программе реновации в Москве передали 33 дома для 17 000 жителей. На первых этажах новостроек создали свыше 200 предприятий малого бизнеса, серди них – аптеки, заведения общепита, магазины и салоны красоты.



Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок