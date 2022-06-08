10:23
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
На дополнительных стартовых площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья. Таким образом, будет расселено 36 старых домов с 2 607 квартирами.
Новые площадки расположены в столичных районах:
С начала текущего года под заселение по программе реновации в Москве передали 33 дома для 17 000 жителей. На первых этажах новостроек создали свыше 200 предприятий малого бизнеса, серди них – аптеки, заведения общепита, магазины и салоны красоты.
Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
Около 3 тыс москвичей начали переезд по программе реновации в мае
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