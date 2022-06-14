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Общество

16:52

Свыше 15 тыс москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации с начала года

обществогородреновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала 2022 года свыше 15 тысяч москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации. Информация об этом появилась на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что под заселение уже передали 182 новостройки.

"В настоящее время в процессе переезда находятся жители 305 домов, а 209 старых зданий уже полностью расселены", – сказал Левкин.

По количеству расселенных домов лидирует ЗАО, где удалось освободить жилые помещения в 36 домах. Следом идут ВАО и ЮЗАО, где насчитываются 31 и 24 таких здания соответственно.

Строительство новых домов ведется с применением новейших технологий и расчетом на максимальную энергоэффективность. Для этого используются новейшие строительные материалы и двухкамерные стеклопакеты. При этом система отопления в новостройках позволяет жителям самостоятельно регулировать объем подачи и вести индивидуальный учет тепла для каждой квартиры.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она помогла уже более чем миллиону москвичей переехать в современное жилье с улучшенной отделкой.

Ранее сообщалось, что с начала года порядка 230 маломобильных горожан переехали по программе реновации в Москве. Левкин пояснял, что в новых домах квартиры для маломобильных граждан расположены преимущественно на вторых и третьих этажах.

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