Свыше 15 тыс москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
С начала 2022 года свыше 15 тысяч москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации. Информация об этом появилась на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что под заселение уже передали 182 новостройки.
"В настоящее время в процессе переезда находятся жители 305 домов, а 209 старых зданий уже полностью расселены", – сказал Левкин.
По количеству расселенных домов лидирует ЗАО, где удалось освободить жилые помещения в 36 домах. Следом идут ВАО и ЮЗАО, где насчитываются 31 и 24 таких здания соответственно.
Строительство новых домов ведется с применением новейших технологий и расчетом на максимальную энергоэффективность. Для этого используются новейшие строительные материалы и двухкамерные стеклопакеты. При этом система отопления в новостройках позволяет жителям самостоятельно регулировать объем подачи и вести индивидуальный учет тепла для каждой квартиры.
Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она помогла уже более чем миллиону москвичей переехать в современное жилье с улучшенной отделкой.
Ранее сообщалось, что с начала года порядка 230 маломобильных горожан переехали по программе реновации в Москве. Левкин пояснял, что в новых домах квартиры для маломобильных граждан расположены преимущественно на вторых и третьих этажах.
Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: