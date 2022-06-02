130 домов по программе реновации строятся и проектируются в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в настоящее время строятся и проектируются 130 домов по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

"В лидерах по количеству строящегося и проектируемого жилья на месте сносимых домов – Восточный административный округ. Там ведутся работы на 26 площадках. На втором месте – ЮВАО, где проектируют и строят 21 дом. Третье место у Западного округа", – рассказал Левкин.

По его в словам, в сумме в Москве строится и проектируется больше 2 миллионов квадратных метров жилья для порядка 80 тысяч горожан. Введены в эксплуатацию между тем 190 домов.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что на сегодняшний день жители 514 старых домов находятся в стадии переезда в 182 новостройки по программе реновации. Всего с начала реализации программы реновации в новые квартиры переехали 56 тысяч москвичей.

