Более 120 домов отремонтируют на юго-востоке Москвы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На юго-востоке Москвы в текущем году обновят 127 домов в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что самый высокий дом 1984 года постройки находится в Печатниках по адресу улица Полбина, дом 4. Самый низкий дом 1952 года постройки также находится в Печатниках по адресу 1-я Курьяновская улица, дом 17. У него и самая маленькая площадь фасада – 429 квадратных метров.
Наибольшая площадь фасада (более 17,8 тысячи квадратных метров) зафиксирована у дома 1981 года постройки по адресу 5-й квартал Капотни, дом 1, строение 1. Также ремонт проведут и в старейших домах (1930 года постройки) на Авиамоторной улице и шоссе Энтузиастов.
Всего в программу капитального ремонта в этом году вошло 1,7 тысячи жилых домов.
"Список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В среднем на каждом объекте проводятся работы по 7–8 инженерным системам и конструктивным элементам", – говорится в сообщении.
Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что более одной тысячи лифтов заменили в столице по региональной программе капитального ремонта с начала 2022 года.
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