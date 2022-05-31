Более 120 домов отремонтируют на юго-востоке Москвы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На юго-востоке Москвы в текущем году обновят 127 домов в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что самый высокий дом 1984 года постройки находится в Печатниках по адресу улица Полбина, дом 4. Самый низкий дом 1952 года постройки также находится в Печатниках по адресу 1-я Курьяновская улица, дом 17. У него и самая маленькая площадь фасада – 429 квадратных метров.

Наибольшая площадь фасада (более 17,8 тысячи квадратных метров) зафиксирована у дома 1981 года постройки по адресу 5-й квартал Капотни, дом 1, строение 1. Также ремонт проведут и в старейших домах (1930 года постройки) на Авиамоторной улице и шоссе Энтузиастов.

Всего в программу капитального ремонта в этом году вошло 1,7 тысячи жилых домов.

"Список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В среднем на каждом объекте проводятся работы по 7–8 инженерным системам и конструктивным элементам", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что более одной тысячи лифтов заменили в столице по региональной программе капитального ремонта с начала 2022 года.