Дом на 216 квартир введут по реновации в Люблине до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новостройку в районе Люблино введут в эксплуатацию по программе реновации в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.

Здание возведут на Люблинской улице. В настоящий момент на объекте завершены монолитные и фасадные работы. Монтируются внутренние инженерные системы.

Сам по себе дом будет двухсекционным и переменной этажности, в нем оборудуют 216 квартир. Под зданием разместят подземную парковку. Облицовка на фасадах здания будет выполнена из керамического кирпича, предусмотрены специальные корзины под кондиционеры.

На первом этаже новостройки предусмотрены просторные вестибюльно-входная группа и лифтовой холл. Здесь разместят помещения для колясок, работы дежурного и хранения уборочного инвентаря, а также технические помещения.

В каждой секции здания установят лифты грузоподъемностью 1 000 килограммов и 400 килограммов. Вход в жилой дом сделают на одном уровне с полом вестибюля и лифтового холла. Здесь также появится плитка с шероховатой поверхностью для препятствования скольжению.

На придомовой территории высадят цветы, кустарники и деревья. В рамках благоустройства двора планируется также обустроить две детские и две спортивные площадки, а также места для отдыха взрослых.

По информации портала мэра и правительства Москвы, 74% семей, переехавших в новые квартиры по программе реновации на юго-востоке столицы, воспользовались городским сервисом "Помощь грузчиков при переселении". За этой услугой можно обратиться в центр информирования по переселению или применить онлайн-суперсервис.