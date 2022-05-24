Более 400 нежилых помещений появились в домах по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 400 нежилых помещений, половина из которых используется для магазинов, кафе и других объектов малого и среднего бизнеса, появились в 165 новостройках, возведенных по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Комфортная городская среда невозможна без наличия в шаговой доступности магазинов, кафе, пунктов выдачи заказов, объектов предоставления услуг для жителей", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.
Также в домах располагаются салоны красоты, центры дополнительного образования и культурно-досуговые учреждения.
Ранее сообщалось, что в Западном административном округе столицы используется более 60 нежилых помещений в домах, возведенных по программе реновации.
До этого стало известно, что с начала реализации программы реновации было организовано переселение 83 тысяч человек. Из них переезд завершили 55,3 тысячи. Лидером по числу переселенных жителей является ЗАО: там переехали 8,8 тысячи человек из 81 дома.
"Это наш город": 13 домов ввели в эксплуатацию по программе реновации с января в Москве
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