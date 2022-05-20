Более 55 тысяч москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С начала реализации программы реновации было организовано переселение 83 тысяч человек. Из них переезд завершили 55,3 тысячи, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.
"На сегодняшний день в Москве по программе реновации введено в эксплуатацию 189 новых домов – это 2,5 миллиона квадратных метров жилой площади. 175 новостроек уже переданы под заселение", – рассказал Бочкарев.
Сегодня в городе продолжается строительство 167 домов площадью 2,8 миллиона квадратных метров. В проектировании находится еще 221 объект площадью 4,3 миллиона квадратных метров. В процессе расселения – 495 старых домов, демонтированы 95 зданий.
По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, лидером по числу переселенных жителей является ЗАО: там переехали 8,8 тысяч человек из 81 дома.
"По количеству новоселов реновации можно отметить САО, где с начала реализации программы стартовало расселение 47 жилых зданий, а в новые квартиры уже переехали 8 тысяч москвичей. На третьем месте – ВАО с 7,5 тысячами переселившихся из 73 домов", – добавил Левкин.
Ранее стало известно, что новостройку по программе реновации построят в Можайском районе Москвы на улице Багрицкого. Первый этаж жилого дома отведут под размещение различных организаций. В доме также оборудуют подземную парковку.
Строительство 20 домов по программе реновации началось в Москве
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