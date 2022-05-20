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07:33

Дом по программе реновации построят в Можайском районе Москвы

городреновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новостройку по программе реновации построят в Можайском районе Москвы на улице Багрицкого. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что первый этаж жилого дома отведут под размещение различных организаций. В доме также оборудуют подземную парковку.

"Нежилые помещения общественного назначения займут более 240 метров. Что касается жилых этажей, то, согласно проекту, в доме разместятся 274 квартиры, часть из них адаптируют для маломобильных граждан", – рассказала Яковлева.

По ее словам, квартиры будут сдавать с улучшенной отделкой в соответствии с утвержденными стандартами. Возле новостройки оборудуют подъезды, тротуары и парковки. Также там установят детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе столицы введут в эксплуатацию по программе реновации три жилых корпуса. В настоящее время там завершен монтаж монолитных конструкций, ведутся работы по устройству фасадов и кровельные работы. 16 квартир оборудуют для маломобильных граждан, а входные группы для удобства в том числе мам с колясками расположатся вровень с землей.

Строительство 20 домов по программе реновации началось в Москве

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