Бочкарев исключил появление долгостроев по программе реновации

Москва не будет сокращать финансирование программы реновации – Бочкарев

Возможность появления долгостроев при реализации программы реновации столичного жилищного фонда исключено. Об этом заявил заммэра города Андрей Бочкарев в эфире телеканала Москва 24.

По его словам, в Москве не сокращают темпы строительства, а, наоборот, наращивают их. Он также добавил, что принимаются определенные меры, чтобы как можно быстрее вводить объекты в строй.

"Потому что действительно программа очень большая, но люди, кто переезжает, они такое удовольствие получают от того, что попадают в новое совершенно пространство для жизни. Это кардинально меняет качество жизни для тех людей, кто участвует в реновации и кто находится рядом, потому что мы ландшафт окружающей территории также меняем", – подчеркнул Бочкарев.

Он добавил, что финансирование программы не будут сокращать. Сергей Собянин лично контролирует основные этапы реализации проекта и принимает главные решения, особенно в вопросах финансирования.

Ранее Бочкарев рассказал, что с начала реализации программы реновации было организовано расселение 83 тысяч человек. Из них переезд завершили 55,3 тысячи. Сегодня в городе продолжается строительство 167 домов площадью 2,8 миллиона квадратных метров.

Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 18:35 на телеканале Москва 24.

