Более 60 нежилых помещений используется в домах по программе реновации в ЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Западном административном округе столицы используется более 60 нежилых помещений в домах, возведенных по программе реновации, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

"В 15 новостройках на западе столицы уже используется 63 нежилых помещения. На первых этажах расположены магазины, кафе, салоны красоты, центры дополнительного образования, предоставляющие сервисные услуги, и культурно-досуговые учреждения", – отметил Левкин.

По его словам, благодаря такому использованию нежилых помещений в новых домах активно развивается инфраструктура и предпринимательство, кроме того, создаются и новые рабочие места.

В нежилых помещениях также организуются центры информирования по переселению. Здесь уже начавшие переезд жители могут получить консультацию специалистов либо оформить нужные документы для заселения в новое жилье. При этом на сегодняшний день в Западном округе доступно шесть центров информирования.

Ранее стало известно, что с начала реализации программы реновации было организовано переселение 83 тысяч человек. Из них переезд завершили 55,3 тысячи. Лидером по числу переселенных жителей является ЗАО: там переехали 8,8 тысяч человек из 81 дома.