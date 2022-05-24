Бочкарев: реализацию городских строительных программ в Москве планируется ускорить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Темпы реализации городских строительных программ в столице планируется ускорить. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Программы городского развития в Москве – очень сбалансированные. Сергей Собянин еще 12 лет назад принял решение, что программа развития транспортной инфраструктуры должна выполняться в первую очередь. И мы две трети наших усилий, и финансовых, и административных, направляли на возведение объектов транспортной инфраструктуры – дорог, мостов, развязок, метрополитена, железнодорожной инфраструктуры", – сказал он.

По словам Бочкарева, в будущем работа в этом направлении продолжится в прежних объемах. Бочкарев подчеркнул, что мэр Москвы поставил задачу по возможности ускориться в строительстве, потому что каждый введенный объект дает импульс экономическому развитию города. По этой причине все эти годы в столице ускоряли строительство, чтобы объекты вводились как можно раньше.

Заммэра добавил, что в прежнем объеме продолжится и реализация других программ развития города – строительства объектов здравоохранения, образования, спорта и жилья. Также власти наращивают темпы реализации программы реновации, чтобы быстрее вводить объекты в строй.

"Мы полностью обеспечены финансированием, принимаются меры для того, чтобы сделать его совершенно независящим от каких-либо внешних факторов. Программа будет реализована, Мэр лично контролирует ее реализацию, и мы обеспечим ввод объектов в эксплуатацию в срок либо даже раньше", – отметил Бочкарев.

Он заявил, что программа реновации – беспрецедентный по масштабам мегапроект, опыта реализации которого нет ни в одной стране мира. Одновременно это социально важный проект, который кардинально меняет качество жизни не только участников программы, но и других жителей района, поскольку окружающая территория также преображается.

Ранее Бочкарев рассказал, что с начала реализации программы реновации было организовано расселение 83 тысяч человек. Из них переезд завершили 55,3 тысячи. Сегодня в городе продолжается строительство 167 домов площадью 2,8 миллиона квадратных метров.