Почти 80% семей воспользовались помощью города при переезде по программе реновации в ЮВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти три тысячи семей переехали в новые квартиры по программе реновации на юго-востоке Москвы, 74% из них воспользовались городским сервисом "Помощь грузчиков при переселении". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Всем участникам программы реновации город оказывает содействие при переезде. Они могут бесплатно воспользоваться помощью грузчиков. Для этого семье <...> достаточно обратиться в центр информирования по переселению или воспользоваться онлайн-суперсервисом", – рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В настоящее время в ЮВАО под заселение переданы 24 дома. В них въезжают 4 894 семьи из 66 домов старого фонда. Еще 24 дома находятся на этапе строительства, 28 зданий введены в эксплуатацию, а четыре из них передадут под заселение в ближайшее время.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что с начала реализации программы реновации в Москве было организовано расселение 83 тысяч человек. Из них переезд завершили 55,3 тысячи.

