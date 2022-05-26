Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

15:37

Строительство дома по программе реновации началось во 2-м Лихачевском переулке

городреновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во 2-м Лихачевском переулке началось строительство дома по программе реновации, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Новый дом в Головинском районе будет односекционным с подземным паркингом. Для внешней отделки используют вентилируемую фасадную систему и керамогранитные плиты. На фасадах установят корзины для кондиционеров, а входную группу оформят витражным остеклением.

Всего в доме будет 148 квартир – 37 однокомнатных, 74 двухкомнатные и 37 трехкомнатных. Две квартиры оборудуют для маломобильных граждан. Жильцам передадут жилье с полностью готовой отделкой по стандартам программы реновации.

Первый этаж будет нежилым. Там разместятся магазины, кафе, салоны красоты, сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части оборудуют колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, а также установят почтовые ящики.

Здания оснастят тремя пассажирскими лифтами: один будет грузоподъемностью 630 килограммов и два – грузоподъемностью 400 килограммов. В них разместят визуальные и тактильные средства информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже расположатся на одном уровне с поверхностью земли, чтобы маломобильным жильцам было удобно перемещаться. У входной группы выложат плитку с шероховатой поверхностью, которая не будет скользкой в любое время года.

Во дворе разместятся детская и спортивная площадки, а также места для отдыха. На придомовой территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

Ранее в районе Щукино ввели в эксплуатацию новый дом, построенный по программе реновации. Туда переедут жители пятиэтажных строений, размещенных по адресу 1-й Волоколамский проезд, дом 7, корпуса 1 и 2.

По словам руководителя городского департамента градостроительной политики Сергея Левкина, с начала реализации программы реновации в Москве под заселение передали 175 новостроек. Квартиры в новых домах получили порядка 12 тысяч семей.

Москва не будет сокращать финансирование программы реновации – Бочкарев

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать