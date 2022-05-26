Строительство дома по программе реновации началось во 2-м Лихачевском переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во 2-м Лихачевском переулке началось строительство дома по программе реновации, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Новый дом в Головинском районе будет односекционным с подземным паркингом. Для внешней отделки используют вентилируемую фасадную систему и керамогранитные плиты. На фасадах установят корзины для кондиционеров, а входную группу оформят витражным остеклением.

Всего в доме будет 148 квартир – 37 однокомнатных, 74 двухкомнатные и 37 трехкомнатных. Две квартиры оборудуют для маломобильных граждан. Жильцам передадут жилье с полностью готовой отделкой по стандартам программы реновации.

Первый этаж будет нежилым. Там разместятся магазины, кафе, салоны красоты, сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части оборудуют колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, а также установят почтовые ящики.

Здания оснастят тремя пассажирскими лифтами: один будет грузоподъемностью 630 килограммов и два – грузоподъемностью 400 килограммов. В них разместят визуальные и тактильные средства информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже расположатся на одном уровне с поверхностью земли, чтобы маломобильным жильцам было удобно перемещаться. У входной группы выложат плитку с шероховатой поверхностью, которая не будет скользкой в любое время года.

Во дворе разместятся детская и спортивная площадки, а также места для отдыха. На придомовой территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

Ранее в районе Щукино ввели в эксплуатацию новый дом, построенный по программе реновации. Туда переедут жители пятиэтажных строений, размещенных по адресу 1-й Волоколамский проезд, дом 7, корпуса 1 и 2.

По словам руководителя городского департамента градостроительной политики Сергея Левкина, с начала реализации программы реновации в Москве под заселение передали 175 новостроек. Квартиры в новых домах получили порядка 12 тысяч семей.

