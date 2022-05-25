Жители двух домов в Щукине начнут переезд по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 140 семей начнут переезжать в новостройку в столичном районе Щукино, возведенную по программе реновации. Здание располагается в 1-м Пехотном переулке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Новый дом возведен напротив Большой Всехсвятской рощи, рядом с Щукинским лесопарком и недалеко от станции метро "Щукинская", – отметил руководитель городского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

С 26 мая в здании заработает центр информирования по переселению. Те, кто переезжает в новый дом, смогут здесь оформить необходимые документы, а также получить необходимые консультации специалистов.

Ранее в районе Щукино уже ввели в эксплуатацию новый дом, построенный по программе реновации. Туда переедут жители пятиэтажных строений, размещенных по адресу 1-й Волоколамский проезд, дом 7, корпуса 1 и 2.

По словам Сергея Левкина, с начала реализации программы реновации в Москве под заселение передали 175 новостроек. Квартиры в новых домах получили порядка 12 тысяч семей.