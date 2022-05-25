Более 100 тыс квадратных метров жилья по программе реновации построят в ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 100 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации построят на востоке столицы на месте снесенных домов, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"На востоке Москвы демонтировали 10 домов по технологии умного сноса. На их месте планируют построить более 100 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. В эти новостройки можно будет переселить более трех тысяч москвичей", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Он подчеркнул, что всего на территории ВАО в программу реновации включено 1 062 дома, в которых проживает около 210 тысяч человек.

Уточняется, что в Северном Измайлове четыре новостройки возводятся на 11-й Парковой улице, на Щелковском шоссе и на улице Константина Федина. Для двух домов, которые появятся на улице Черное Озеро в районе Косино-Ухтомский, готовят проектную документацию.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала реализации программы реновации в Москве было организовано расселение 83 тысяч человек. Из них переезд завершили 55,3 тысячи.

По его словам, в настоящее время в городе продолжается строительство 167 домов площадью 2,8 миллиона квадратных метров. В проектировании находится еще 221 объект площадью 4,3 миллиона квадратных метров. В процессе расселения – 495 старых домов, демонтированы 95 зданий.

