Почти 180 домов передано под заселение в Москве с начала реализации программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала реализации программы реновации в столице под заселение передали 175 новостроек, сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, квартиры в новостройках получили около 12 тысяч семей. В настоящий момент в новые квартиры переезжают жители 295 домов.

Левкин рассказал, что уже 95 домов демонтировали по технологии умного сноса. Все дома строятся в соответствии с московским стандартом реновации. Квартиры в новостройках имеют улучшенную отделку по единому стандарту, который утвержден постановлением правительства Москвы. Размер жилых комнат будет не меньше, чем в старых, при этом площади кухни, санузла, прихожей и балкона увеличатся.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала реализации программы реновации в Москве было организовано расселение 83 тысяч человек. Из них переезд завершили 55,3 тысячи.

По его словам, в настоящее время в городе продолжается строительство 167 домов площадью 2,8 миллиона квадратных метров. В проектировании находится еще 221 объект площадью 4,3 миллиона квадратных метров. В процессе расселения – 495 старых домов, демонтированы 95 зданий.

