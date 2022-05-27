Более 1 тыс лифтов заменили в Москве по программе капремонта с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 1 тысячи лифтов заменили в столице по региональной программе капитального ремонта с начала 2022 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 2,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах, более тысячи новых лифтов уже установлено. В столице уделяется особое внимание соблюдению сроков эксплуатации, ведь лифт – это оборудование повышенной опасности, которое требует постоянного контроля технического состояния и своевременной замены", – сказал он.
По словам Бирюкова, всего в рамках утвержденной более 10 лет назад программы обновления лифтового хозяйства в Москве поменяли уже около 40 тысяч лифтов. Он отметил, что сегодня в столице нет ни одного лифта со сроком эксплуатации более 25 лет. Бирюков рассказал, что при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Подмосковье.
"По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", – пояснил вице-мэр.
Бирюков уточнил, что всего в жилых домах Москвы установлено более 112 тысяч лифтов, каждый из которых имеет конкретные сроки замены по программе капремонта.
Ранее сообщалось, что в жилых домах Зеленоградского административного округа столицы в 2022 году заменят 80 лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта. Больше всего лифтов – 9 штук – установят в корпусе 1805 в районе Крюково.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: