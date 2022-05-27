Более 1 тыс лифтов заменили в Москве по программе капремонта с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1 тысячи лифтов заменили в столице по региональной программе капитального ремонта с начала 2022 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 2,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах, более тысячи новых лифтов уже установлено. В столице уделяется особое внимание соблюдению сроков эксплуатации, ведь лифт – это оборудование повышенной опасности, которое требует постоянного контроля технического состояния и своевременной замены", – сказал он.

По словам Бирюкова, всего в рамках утвержденной более 10 лет назад программы обновления лифтового хозяйства в Москве поменяли уже около 40 тысяч лифтов. Он отметил, что сегодня в столице нет ни одного лифта со сроком эксплуатации более 25 лет. Бирюков рассказал, что при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Подмосковье.

"По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", – пояснил вице-мэр.

Бирюков уточнил, что всего в жилых домах Москвы установлено более 112 тысяч лифтов, каждый из которых имеет конкретные сроки замены по программе капремонта.

Ранее сообщалось, что в жилых домах Зеленоградского административного округа столицы в 2022 году заменят 80 лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта. Больше всего лифтов – 9 штук – установят в корпусе 1805 в районе Крюково.