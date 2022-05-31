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11:31

Дом по программе реновации построят на Тайнинской улице

городреновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Многоквартирный дом по программе реновации построят на Тайнинской улице в Лосиноостровском районе. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Из 84 квартир, расположенных на жилых этажах, 28 будут однокомнатными, 34 – двухкомнатными и 22 – трехкомнатными, во всех выполнят отделку комфорт-класса и установят необходимое для жизни оборудование: сантехнику, осветительные приборы и выключатели, кухонную плиту и мойку", – приводятся в материале слова председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой.

В новостройке оборудуют подземную парковку и помещения общественного назначения на первом этаже. Фасады выше первого этажа будут отделаны фиброцементной плиткой, в зоне лоджий запланирована декоративная штукатурка, которую покрасят в тон здания.

Окна и двери на первом этаже застеклят двухкамерным стеклопакетом в алюминиевом профиле с фрагментами из стемалита.

Во дворе дома оборудуют площадки для отдыха, игр и спорта. Также на придомовой территории разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице жители 514 старых домов находятся в стадии переезда в новостройки в рамках программы реновации.

Всего с начала реализации программы реновации расселение коснулось более 86 тысяч жителей, из которых порядка 56 тысяч уже отпраздновали новоселье.

"Это наш город": жители 200 домов переехали в новостройки по программе реновации

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