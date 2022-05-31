В Москве жители более чем 500 домов получают новые квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве жители 514 старых домов находятся в стадии переезда в новостройки в рамках программы реновации жилищного фонда, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Переезд участников программы реновации сегодня продолжается в 72 районах Москвы. Ключи от квартир в 182 новостройках получают жители 514 старых домов. Всего с начала реализации программы реновации расселение коснулось более 86 тысяч жителей, из которых порядка 56 тысяч уже отпраздновали новоселье", – заявил он.
Бочкарев уточнил, что 102 расселяемых дома в настоящее время готовят к демонтажу, а 95 уже были демонтированы по технологии умного сноса. При этом пять расселенных домов будут сохранены и реконструированы.
По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, наибольшее количество расселенных домов по программе реновации относится к Восточному и Западному административным округам Москвы – в каждом из них жители 31 старого дома уже получили квартиры в новостройках. Также в число лидеров входит Юго-Западный административный округ с результатом 24 дома.
"Большинство новостроек расположены в шаговой доступности от старых домов москвичей, поэтому горожане сохраняют прежний уклад жизни и привычную инфраструктуру. Кроме того, как правило, им даже не приходится менять привычные и удобные маршруты", – добавил Левкин.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы в текущем году обновят 127 домов в рамках региональной программы капитального ремонта. Отмечается, что самый высокий дом 1984 года постройки находится в Печатниках по адресу улица Полбина, дом 4. Самый низкий дом 1952 года постройки также находится в Печатниках по адресу 1-я Курьяновская улица, дом 17.
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