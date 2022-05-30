В Бабушкинском районе начался снос двух пятиэтажек по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты начали демонтаж двух пятиэтажек по программе реновации в Бабушкинском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"Департамент <...> приступил к сносу двух ветхих пятиэтажных жилых домов по программе реновации в районе Бабушкинском на улицах Летчика Бабушкина, доме 8, и Коминтерна, доме 2, корпусе 1. <...> Освобожденные после сноса участки передадут под застройку по программе реновации", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

По его словам, жильцы указанных домов, в которых суммарно насчитывалось 92 квартиры, уже переехали в новостройку по адресу улица Коминтерна, дом 12.

Уточняется, что демонтаж старых домов, как и в других проектах программы реновации, осуществляется по технологии умного сноса. В его основе лежат принципы безопасности и экологичности, что подразумевает максимальную переработку и повторное использование образующихся отходов.

Как добавил Загрутдинов, с начала реализации программы уже снесено 95 старых домов. На их месте появляются современные новостройки. В настоящий момент идет строительство 25 домов.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что за все время реализации программы реновации было организовано переселение 83 тысяч человек. Из них переезд завершили 55,3 тысячи.

