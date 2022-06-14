Санкции не повлияли на темпы строительства объектов в Москве – Загрутдинов

Строительные программы сформировали в Москве на несколько лет вперед – Загрутдинов

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в эфире телеканала Москва 24 заявил, что введенные против России санкции не оказали влияния на темпы роста строительства в столице, ни один объект не был сокращен. Все сроки осуществляются в положенное время, срывов не было.

"К примеру, если какой-то производитель вентиляционной машины, у нас есть сомнения, что он не поставит, мы тут же оперативно принимаем решение, вносим поправки в проектную документацию и параллельно начинаем уже поставки аналоговых других систем. Таким образом, мы, не останавливая стройку, можем вести все строительные процессы", – рассказал Загрутдинов.

Он назвал столичную систему управления строительным процессом уникальной и гибкой к внешним изменениям. По его словам, в Москве существует трех-пятилетняя Адресная инвестиционная программа, которая позволяет четко понимать, реализация каких объектов будет осуществляться через 2–3 года на строительных площадках.

Глава департамента строительства подчеркнул, что на стартовых площадках по программе реновации будут возведены объекты здравоохранения, поликлиники.

"Таким образом, мы четко понимаем, какой объем строительства будет в ближайшие три года. Объемы не сокращены, но мы понимаем, что в целом в мире идут эволюционные процессы", – добавил Загрутдинов.

При этом он отметил рост стоимости строительной продукции на 10–12%, а некоторых наименований – на 15%. Однако средства на такие колебания цен предусмотрены, "есть определенный запас прочности", уточнил Загрутдинов.

Он также коснулся темы поставок медицинского оборудования, отметив, что они продолжаются, но могут продлеваться сроки доставки.

"Мы где-то параллелим эти процессы, стараемся за счет других производственных процессов сроки строительства не растягивать", – добавил глава департамента.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительная отрасль Москвы обеспечена российскими материалами.

По его словам, самой большой сложностью стало импортозамещение микроэлектроники, оборудования, содержащего электронные компоненты. В настоящее время усилия направлены на размещение заказов в других странах, а также на работу по созданию в РФ собственных производств данной продукции.

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