Строительная отрасль Москвы обеспечена отечественными материалами на 90–95% – Бочкарев

Строительная отрасль Москвы обеспечена российскими материалами, рассказал в эфире телеканала Москва 24 заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На 90–95% строительная отрасль Москвы и России обеспечена материалами, изделиями и оборудованием, которое производится в России", – заявил он.

По словам Бочкарева, самой большой сложностью стало импортозамещение микроэлектроники, оборудования, содержащего электронные компоненты. В настоящее время усилия направлены на размещение заказов в других странах, а также на работу по созданию в РФ собственных производств данной продукции.

Заммэра уверен, что через некоторое время произойдет полное импортозамещение микроэлектронной продукции, отрасль будет развиваться. Это даст возможность строительной отрасли не быть под влиянием зарубежных компонентов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с тем, что программа импортозамещения провалена.

По его словам, в этом направлении ведется напряженная работа. При этом Песков признал наличие невыполненных планов. Однако власти приходится работать в агрессивных условиях, добавил представитель Кремля.

