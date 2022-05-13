Минпромторг РФ прорабатывает идею локализации производства теле- и радиооборудования

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Минпромторг РФ прорабатывает возможность локализации в России производства оборудования для теле- и радиовещания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Отечественные компании производят некоторые виды оборудования для передачи сигнала. Дополнительно Минпромторг России совместно с производителями прорабатывают вопрос локализации производства более полной номенклатуры данного вида оборудования на территории Российской Федерации в целях страхования возможных будущих рисков", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в настоящее время иностранные производители продолжают поставки такого оборудования в Россию, однако в случае падения спроса оно может быть включено в список продукции, разрешенной для параллельного импорта.

Ранее сообщалось, что из-за санкций со стороны Великобритании в отношении российских разработчиков микрочипов у России могут возникнуть проблемы с производством процессоров "Байкал". Проблема заключается в том, что российские "Байкалы" производятся на основе архитектуры процессоров британской компании ARM Holdings.