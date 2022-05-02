В Зеленограде запустили серийное производство интеллектуальных лазерных установок

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Зеленограде запустили серийное производство лазерных технологических комплексов. Новая установка позволит выпускать металлические изделия сложной формы. Также ее можно использовать для сварки корпусов приборов, изготовления датчиков и другого оборудования. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В Зеленограде запущено серийное производство новейшего оборудования – лазерных технологических комплексов, оснащенных специализированным программным обеспечением, которое позволяет минимизировать участие оператора в производственном процессе", – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что интеллектуальная установка сможет самостоятельно определять алгоритм работы, рассчитав его по заданным условиям и загруженным в нее чертежам. Например, с какой стороны начать резку или сварку детали.
Овчинский добавил, что московское предприятие, занявшееся производством данного технологического комплекса, более 20 лет выпускает промышленные лазерные системы, успешно использующиеся отечественными и зарубежными компаниями. Новая техника будет востребована в российском машиностроении, двигателестроении, аэрокосмической отрасли, в производстве медицинской техники и ряде других отраслей промышленности.
Специальное программное обеспечение позволит управлять контроллерами движения, лазером, дополнительным оборудованием, а также системой технического зрения и программным комплексом, осуществляющим автоматическое определение траектории сварки.
Исполнительный директор группы компаний "Лазеры и аппаратура" Анна Цыганцова отметила, что изначально пятикоординатная установка была разработана под конкретный проект. Серийное производство решили запустить, заметив большой интерес отрасли к данному технологическому комплексу.
"Все базовые узлы, координатные системы, оптика, электроника и программное обеспечение – наши разработки, так что это действительно российское оборудование", – пояснила Цыганцова.
Ранее в Москве начали выпускать улучшенный двигатель для бытовых приборов и инструментов, способный заменить зарубежные разработки. При его создании применяется технология, позволяющая использовать сразу несколько видов проволочной обмотки. Благодаря этому происходит более быстрое поступление тока. Резидент технополиса "Москва" уже запатентовал технологию.
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