В Зеленограде запустили серийное производство интеллектуальных лазерных установок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Зеленограде запустили серийное производство лазерных технологических комплексов. Новая установка позволит выпускать металлические изделия сложной формы. Также ее можно использовать для сварки корпусов приборов, изготовления датчиков и другого оборудования. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В Зеленограде запущено серийное производство новейшего оборудования – лазерных технологических комплексов, оснащенных специализированным программным обеспечением, которое позволяет минимизировать участие оператора в производственном процессе", – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что интеллектуальная установка сможет самостоятельно определять алгоритм работы, рассчитав его по заданным условиям и загруженным в нее чертежам. Например, с какой стороны начать резку или сварку детали.

Овчинский добавил, что московское предприятие, занявшееся производством данного технологического комплекса, более 20 лет выпускает промышленные лазерные системы, успешно использующиеся отечественными и зарубежными компаниями. Новая техника будет востребована в российском машиностроении, двигателестроении, аэрокосмической отрасли, в производстве медицинской техники и ряде других отраслей промышленности.

Специальное программное обеспечение позволит управлять контроллерами движения, лазером, дополнительным оборудованием, а также системой технического зрения и программным комплексом, осуществляющим автоматическое определение траектории сварки.

Исполнительный директор группы компаний "Лазеры и аппаратура" Анна Цыганцова отметила, что изначально пятикоординатная установка была разработана под конкретный проект. Серийное производство решили запустить, заметив большой интерес отрасли к данному технологическому комплексу.

"Все базовые узлы, координатные системы, оптика, электроника и программное обеспечение – наши разработки, так что это действительно российское оборудование", – пояснила Цыганцова.

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