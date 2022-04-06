Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве запустили производство труб из отечественных материалов. Их изготовлением занялась группа "Полипластик". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Трубы производят из термостойкого полиэтилена PE-RT. Использовать такие изделия можно для создания систем теплых полов и радиаторного отопления.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что продукция из отечественного сырья становится все более востребованной в условиях санкций.
"Так, столичный завод приступил к производству труб из термостойкого полиэтилена из российских материалов. В планах предприятия – ежегодно выпускать порядка 15 миллионов метров изделий. На данный момент уже состоялся ввод линии труб для теплых полов, ведется изготовление первых партий. В ближайшее время будет запущена линия для радиаторного отопления", – сообщил Овчинский.
Отмечается, что компания будет выпускать из термостойкого полиэтилена однослойные и пятислойные трубы PE-RT. Сырьем выступают полимерные гранулы, поставляемые заводу отечественными производителями. Импортные материалы в производстве труб все же используются: их применяют для создания клеевого слоя. Однако в общем объеме материалов доля импортного сырья не превышает 2%, при этом оно находится в постоянном доступе на рынке.
Уточняется, что в последние годы в столице наблюдается стабильный рост производства резиновых и пластмассовых изделий, в число которых входят и трубы из полиэтилена. Так, в прошлом году эта категория выросла на 33,3% по сравнению с 2020 годом.
Овчинников добавил, что в столице в общей сложности функционирует 115 предприятий, выпускающих изделия из резины и пластмассы. Объем отгрузки их продукции по итогам 2021 года составил 163,9 миллиарда рублей, увеличившись за год на 57%.
Ранее сообщалось, что в Москве выпускают силовые кабели с термостойкой изоляцией, состоящие полностью из отечественных материалов. Их уже использовали при строительстве новых линий московского и петербургского метро. Также кабели применяли в реконструкции автомобильных дорог, ремонте и запуске кабельных линий электроснабжения по всей стране.
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