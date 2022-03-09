В ФКР рассказали об использовании при капремонте исключительно российских материалов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
С начала программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах столицы в работе используются исключительно материалы и оборудование, производимые в России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный Фонд капитального ремонта (ФКР).
В частности, производство различных видов дверей и окон и сухих строительных смесей аккумулировано в Московском регионе. Кроме того, все лифты, устанавливаемые в рамках столичной программы капремонта, тоже отечественного производства.
По словам гендиректора ФКР Артура Кескинова, используемые для капремонта подъездов и системы электроснабжения материалы производятся в Калужской, Московской и Брянской областях, а также в Краснодарском крае.
Помимо этого, при замене стояков, магистралей горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления используется продукция предприятий Тюменской, Свердловской, Челябинской и Вологодской областей.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы в 2022 году обновят 135 лифтов в жилых домах. Самые масштабные работы предстоит провести на улице Бутырский Вал, в доме № 52. В этой панельной девятиэтажке, построенной в 1968 году, заменят сразу 8 подъемников во всех подъездах.
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